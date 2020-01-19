https://static.news.ru/photo/a9cc8ee6-3a61-11ea-a2e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюз раскритиковал намерение Турции приступить к проведению разведочных и буровых работ в исключительной экономической зоне Кипра. Речь идёт о намерении Анкары отправить к берегам острова буровое судно Yavuz для проведения новой операции.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Международное морское право, принцип добрососедских отношений, суверенитет и суверенные права в морских зонах всех государств-членов должны соблюдаться, — отмечается в сообщении ЕВС.

Турция настаивает на том, что разработку газовых месторождений она ведёт согласно лицензии, полученной от властей Турецкой Республики Северного Кипра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что Восточносредиземноморский газопровод (EastMed pipeline) послужит энергетической безопасности Евросоюза. По его словам, подписание соглашения Кипром, Грецией и Израилем свидетельствует о том, что их сотрудничество достигло той зрелости, которая позволяет продвигать проекты, имеющие геополитическую ценность.