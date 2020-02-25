https://static.news.ru/photo/ae425f28-5785-11ea-a9f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области могут остановить производство в 2020 году. Поддерживать необходимый уровень рентабельности им не позволяют среднегодовые цены на сахар.

Об этом рассказал глава Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин, сообщает газета «Ведомости». Издание отмечает, что в нынешних условиях не смогут работать сахарные заводы, чьи суммарные мощности превышают 150 тысяч тонн.

По словам Бодина, в группе риска могут оказаться и другие сахарные заводы страны, если не поменяется ситуация с мировыми и внутренними ценами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководители белорусских сахарных заводов придумали схему поставок своей продукции в Россию, с помощью которой им удавалось получать «откат». Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, для получения взяток директора производств создали в Москве подставную компанию. Лукашенко утверждает, что «такого ещё не было в Белоруссии».