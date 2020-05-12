Трубоукладчик «Газпрома» встал к причалу в немецком порту

https://static.news.ru/photo/22fcbcaa-946c-11ea-93ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» ушло с якорной стоянки и ошвартовалось в немецком порту Мукран. В этой гавани находится логистический терминал проекта строительства «Северного потока — 2».

«Академик Черский» встал у самого большого по протяжённости причала, на котором имеется железнодорожная колея, в том числе российской ширины. На соседних причалах стоят российская трубоукладочная баржа «Фортуна» и немецкое судно-дноуглубитель BOKA CONSTRUCTOR, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, судно «Академик Черский», которое является возможным достройщиком «Северного потока — 2», прибыло к порту Мукран 9 мая. Согласно данным компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG, трубы для строительства газопровода находятся уже в терминале. Российский трубоукладчик вышел из Находки 10 февраля, обогнул Африку и прибыл в порт Калининграда 2 мая. Во время своего рейса он многократно менял пункт назначения.

Строительство газопровода силами европейских подрядчиков прекратилось из-за санкций США. В конце декабря 2019 года швейцарская компания Allseas США остановила работы и увела свои трубоукладчики. Позднее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что использование «Академика Черского» — это один из вариантов достройки трубопровода, но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

Как заявила в январе зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова, проект «Северный поток — 2», который построен уже почти на 94%, будет завершён российской стороной.