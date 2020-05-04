Транзит российского газа через Украину сократился на 40%

https://static.news.ru/photo/fd8cb0de-8e39-11ea-9c61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Транзит природного газа из РФ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за первые три месяца 2020 года сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу «Оператора ГТС Украины». В компании отметили, что транзит газа в апреле составил 4,4 млрд куб. м, что на 46% меньше показателя апреля 2019 года.

Представители «Оператора ГТС Украины» подчёркивают, что сокращение объёмов поставок никак не сказывается на финансовых поступлениях, так как «Газпром» полностью оплатил мощности для транзита газа в соответствии с заключённым ранее соглашением.

30 декабря 2019 года Киев и Москва подписали новый контракт о транзите газа в Европу через Украину сроком на пять лет с возможностью продления на десять лет.

Как передавал NEWS.ru, глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон признался, что на заключение нового договора на транзит газа с «Газпромом» повлияли многие факторы, включая санкции США.