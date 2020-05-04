Транзит российского газа через Украину сократился на 40%

Транзит природного газа из РФ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за первые три месяца 2020 года сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Об этом
Представители «Оператора ГТС Украины» подчёркивают, что сокращение объёмов поставок никак не сказывается на финансовых поступлениях, так как «Газпром» полностью оплатил мощности для транзита газа в соответствии с заключённым ранее соглашением.
30 декабря 2019 года Киев и Москва подписали новый контракт о транзите газа в Европу через Украину сроком на пять лет с возможностью продления на десять лет.
Как передавал NEWS.ru, глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон признался, что на заключение нового договора на транзит газа с «Газпромом» повлияли многие факторы, включая санкции США.
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