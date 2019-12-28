Российская компания «Транснефть» и казахстанская «КазТрансОйл» подписали заключительные соглашения о выплате компенсации за некондиционную нефть. Таким образом, финансовый аспект инцидента, связанного с поступлением некачественного сырья в нефтепровод «Дружба», разрешён.
В рамках финального транша компенсации получат шесть казахстанских нефтяных предприятий,
В апреле–мае 2019 года в системе магистральных нефтепроводов «Транснефти» было зафиксировано высокое содержание хлорорганических соединений в транспортируемом сырье. Это привело к отгрузке около 699 тысяч тонн некондиционной нефти казахстанских грузоотправителей на танкеры в порту Усть-Луга.
Ранее, как писал NEWS.ru, министр энергетики России Александр Новак предположил, что последствия загрязнения нефтепровода «Дружба» могут быть ликвидированы в течение первого полугодия 2020 года.
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