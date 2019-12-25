Глава Минэнерго РФ Александр Новак предполагает, что последствия загрязнения нефтепровода «Дружба» весной 2019 года могут быть ликвидированы в течение первого полугодия 2020 года.
Он отметил, что работы уже дали результат — количество грязной нефти уменьшилось значительно и есть все основания полагать, что оставшиеся объёмы будут убраны в ближайшие месяцы,
Загрязнённое хлоридами сырье попало в «Дружбу», по которой транспортируется нефть из России в европейском направлении через Белоруссию, в апреле 2019 года. Следствие полагает, что виновник ЧП — «Самаратранснефть-терминал», принимающий сырьё от мелких производителей.
Как писал NEWS.ru ранее, министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что швейцарская компания Allseas может вернуться к проекту «Северный поток — 2». По его словам, несмотря на то, что швейцарцы приостановили укладку трубы по дну Балтийского моря, они ещё могут достроить трубопровод.
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