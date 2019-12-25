https://static.news.ru/photo/e4526834-279b-11ea-b3c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нефтепровод

Глава Минэнерго РФ Александр Новак предполагает, что последствия загрязнения нефтепровода «Дружба» весной 2019 года могут быть ликвидированы в течение первого полугодия 2020 года.

Он отметил, что работы уже дали результат — количество грязной нефти уменьшилось значительно и есть все основания полагать, что оставшиеся объёмы будут убраны в ближайшие месяцы, передаёт РБК.

Загрязнённое хлоридами сырье попало в «Дружбу», по которой транспортируется нефть из России в европейском направлении через Белоруссию, в апреле 2019 года. Следствие полагает, что виновник ЧП — «Самаратранснефть-терминал», принимающий сырьё от мелких производителей.

Как писал NEWS.ru ранее, министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что швейцарская компания Allseas может вернуться к проекту «Северный поток — 2». По его словам, несмотря на то, что швейцарцы приостановили укладку трубы по дну Балтийского моря, они ещё могут достроить трубопровод.