https://static.news.ru/photo/f2cf3d1a-cc60-11e9-b76c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Корпорация «Транснефть» сообщила руководству «Башнефть-добыча» о повышении уровня хлорорганических соединений (ХОС) в сдаваемой нефти по итогам сентября. Об этом сообщил представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.

По его словам, на некоторых пунктах сдачи сырья в сентябре значения по хлоридам составляли от 4,1 ррм до 5,2 ррм, передаёт ТАСС .

Сделано представление руководству ООО «Башнефть-добыча» о повышении фона по показателю «массовая концентрация органических хлоридов» на объектах с традиционных 3,5–4 ppm на большие значения, — сказал он.

Дёмин пояснил, что такое содержание ХОС приводит к сдаче на Уфимскую группу НПЗ и в смежные организации нефти с аналогичным содержанием данных компонентов.

Представитель «Транснефти» при этом уточнил, что указанные значения входят в рамки действующего стандарта. По ГОСТу содержание хлорорганических соединений в нефти не должно превышать 10 ppm.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин направил главе Минэнерго Александру Новаку письмо, в котором пожаловался на то, что «Транснефть» добавляет в чистое сырьё загрязнённую хлорорганическими соединениями нефть, писал News.ru.