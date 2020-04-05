«Транснефть» начала поставлять сырьё Белоруссии по оформленным поручениям

https://static.news.ru/photo/82e83ae6-77dd-11ea-9370-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали получать сырьё от российской компании «Роснефть», рассказал официальный представитель предприятия Игорь Дёмин. Углеводороды транспортируются по оформленным маршрутным поручениям.

Поставки на НПЗ Белоруссии идут в соответствии с оформленными маршрутными поручениями, — приводит его слова ТАСС.

Накануне руководство «Транснефти», «Сургутнефтегаза» и французского концерна Total завершили урегулирование последствий инцидента, связанного с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба». Сумма компенсации не превысит $15 за баррель.

Загрязнённое хлоридами сырьё попало в магистраль, по которой транспортируется нефть из России в европейском направлении через Белоруссию, в апреле 2019 года. Следствие полагает, что виновник ЧП — «Самаратранснефть-терминал», принимающий продукт от мелких производителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская нефть в апреле 2020 года будет поставляться в Белоруссию без премии. Об этом заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

По его словам, стороны согласовали рабочий объём поставок нефти в 2 млн тонн. Она будет поставляться на ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский НПЗ». Дипломат убеждён, что пакетное предложение Минэнерго РФ, реализованное с заключением контрактов на апрель, сформирует новую практику.