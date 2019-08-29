https://static.news.ru/photo/949cf346-ca57-11e9-99bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нефтепровод

Корпорация «Транснефть» пока не получила от контрагентов документально подтверждённые требования о компенсациях из-за загрязнённого сырья в трубопроводе «Дружба». Их сумма может оказать существенное влияние на финансовую отчётность.

На настоящий момент отсутствуют заявленные подтверждённые документально претензии или требования в соответствии с договорами с грузоотправителями об оказании услуг по транспортировке нефти на 2019 год, — говорится в финансовом отчёте компании за первое полугодие.

В «Транснефти» полагают, что величина обязательств не может быть оценена с достаточной степенью надежности, поскольку необходимо установить значительный объём факторов и обстоятельств, требующих документального подтверждения. В связи с этим «оценочное обязательство не было признано», передаёт РИА Новости .

Сумма такого обязательства может оказать существенное влияние на финансовую отчетность, — отмечается в отчёте.

Как писал News.ru, чистая прибыль «Транснефти» по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) за первые шесть месяцев 2019 года выросла на 22,4% по сравнению с первым полугодием 2018-го. Она составила 112,728 млрд рублей.