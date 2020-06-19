Трамп прогнозирует для США самый высокий ВВП в истории человечества

https://static.news.ru/photo/307058be-8351-11ea-a9f5-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает в стране по итогам третьего квартала 2020 года рост ВВП до самого высокого показателя в истории человечества. При этом он не стал называть конкретные цифры.

Мы поднимаемся всё выше и выше с каждым месяцем, — отметил глава Белого дома в интервью Washington Times.

Трамп признался, что рассчитывает на быстрое восстановление американской экономики. Уже сейчас в Соединённых Штатах фиксируется рост числа рабочих мест и розничных продаж, добавил политик.

В первом квартале 2020 года ВВП США снизился на 5% из-за распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с четвёртого квартала 2008 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что политика Дональда Трампа может привести к тому, что США постигнет участь Советского Союза. Так считает обозреватель французского издания Le Figaro Николя Бавре. По мнению журналиста, сейчас США переживают несколько кризисов одновременно и, по прогнозам, в 2020 году ВВП США упадёт на 6,5%, что является рецессией исторического масштаба.