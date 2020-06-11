Обозреватель Le Figaro: США могут повторить судьбу СССР

https://static.news.ru/photo/83e27300-ac51-11ea-904c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua

Политика американского лидера Дональда Трампа, создающая в стране атмосферу гражданской войны, может привести к тому, что США постигнет участь Советского Союза, распавшегося 30 лет назад, считает обозреватель французского издания Le Figaro Николя Бавре.

По мнению журналиста, сейчас Соединённые Штаты переживают несколько кризисов одновременно. Пандемия коронавируса уже унесла жизни 110 тысяч жителей страны, параллельно без работы остались 45 миллионов американцев. По прогнозам, на которые ссылается Бавре, в 2020 году ВВП США упадёт на 6,5%, что является рецессией исторического масштаба.

Также, отмечает обозреватель, страна охвачена массовыми беспорядками, которые повлекла за собой гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Бавре сравнивает ситуацию с протестами 1968 года, спровоцированными убийством Мартина Лютера Кинга. Журналист считает , что намерение Трампа прибегнуть к помощи армии для восстановления порядка в стране противоречит принципам правового государства и погрузит страну в хаос.

В то же время, подчеркнул журналист, Трамп, из-за «слабости» его соперника от демократов Джо Байдена, может остаться в Белом доме и после выборов 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, если нынешний американский лидер Дональд Трамп проиграет в президентской гонке и откажется покидать свой пост, то в стране произойдёт государственный переворот. Такое мнение высказал кандидат в президенты США от демократов Джо Байден. По словам Байдена, среди военных есть его сторонники.