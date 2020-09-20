Трамп одобрил покупку сегмента TikTok компанией Oracle

https://static.news.ru/photo/5f6f6d50-fac3-11ea-aa62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/photothek.net/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрит сделку, которая позволит TikTok продолжить работу в Соединённых Штатах.

Американский лидер сказал репортёрам в Белом доме, что даёт сделке Oracle (ORCL.N) «благословение» и что эта покупка решает проблемы национальной безопасности США, передаёт Reuters.

Концептуально это очень важно для Америки. Безопасность будет стопроцентной, — подчеркнул Трамп.

По словам главы государства, американский сегмент TikTok «не будет иметь отношения к другой стране, не будет иметь отношения к Китаю». Партнёром Oracle в сделке выступает американская компания Walmart, владеющая одноимённой сетью магазинов. После сделки сегмент сохранит своё название.

Около 100 миллионов жителей США используют приложение TikTok.

Oracle Corp. была 14 сентября выбрана победителем торгов для операций TikTok в Соединённых Штатах.

Как писал NEWS.ru ранее, китайские приложения WeChat и TikTok будут официально запрещены на территории США с 20 сентября, Apple и Google удалят их со своих площадок. Запрет на скачивание WeChat или TikTok может быть отменён по решению президента США Дональда Трампа до того, как ограничение вступит в силу вечером 20 сентября.