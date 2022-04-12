Toyota сократит производство автомобилей в мире

В мае текущего года крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor сократит производство автомобилей на своих заводах по всему миру до 700 тысяч экземпляров, на 10% от всего запланированного изначально объёма производства. Об этом пишет газета Nikkei.

По данным издания, непосредственно в Японии выпуск уменьшится незначительно — на 200 тысяч единиц. При этом на иностранных заводах компании выпустят 500 тысяч автомобилей, что на 100 тысяч меньше, чем прогнозировалось.

Причина заключается в нарушении цепочки поставок после начала спецоперации на Украине, а также в повторном введении ограничений против распространения коронавируса в ряде стран, в том числе в Китае.

В 2021 году Toyota продала во всём мире 10 495 548 автомобилей, показав самый высокий в мире результат. Произвоство новых авто приэтом выросло на 9,4% и составило 10 076 246.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ отправил сотрудников в корпоративный отпуск сроком на три недели. Он продлится с 4 по 24 апреля. За это время в компании рассчитывают накопить необходимый запас компонентов для обеспечения стабильной работы предприятия. В компании отметили, что подобное решение может помочь запастись необходимым количеством компонентов, что обеспечит более стабильную работу предприятий в Тольятти и Ижевске.

УАЗ также отправит сотрудников в корпоративный отпуск на шесть рабочих дней, таким образом продлив им майские праздники.