Товаропроизводителей заподозрили в саботаже введения утилизации упаковки

Ассоциация переработчиков лома и отходов металла «Руслом.ком» направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором назвала саботажем решений руководства страны попытку перенести вступление в силу расширенной ответственности производителей (РОП) с 1 января 2022 года на 2024 год. По мнению утилизаторов, финансирование товаропроизводителей может сократиться, если компании начнут платить за утилизацию упаковки для выпущенных ими товаров, пишет «Российская газета».

Как заявил глава комитета ассоциации «Руслом.ком» Александр Шаруда, при переносе срока вступления РОП в силу на два года утилизаторы не получат финансирования на развитие инфраструктуры, доля сортируемого и перерабатываемого мусора останется прежней, а полигоны будут заполняться отходами, которые можно было бы использовать как вторичные материальные ресурсы. Он призвал премьер-министра уделить проблеме отходов особое внимание и взять проведение реформы в внедрения расширенной ответственности производителей под свой контроль.

Ассоциации (товаропроизводителей) фактически живут на те средства, которые должны направляться на утилизацию отходов потребления товаров, за счет которых мы могли бы создать недостающие мощности по их переработке, — добавил он.

Как отметила заместитель гендиректора ООО «Орис Пром» Юлия Кузовлева, около 70% металлолома остается на свалках в отдаленных городах Сибири и на Дальнем Востоке. Лом черных металлов стоит 24 тысячи рублей за тонну, но перерабатывать его негде и некому.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко утвердила новую концепцию расширенной ответственности производителей (РОП). Согласно новым правилам, ответственность за утилизацию упаковок товаров будут нести сами производители, за недобросовестное исполнение будет взиматься экологический сбор. Также предприниматели смогут реализовать возложенные на них обязанности путём заключения договоров с организацией-утилизатором или через утилизацию на собственных мощностях.