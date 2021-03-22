Топливный союз предупредил Мишустина о небывалом скачке цен на бензин

https://static.news.ru/photo/5960d434-8b60-11eb-93b6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на бензин могут подняться до конца года ещё на 14%. Об этом предупреждает Независимый топливный союз, обращение которого направлено премьеру Михаилу Мишустину.

НТС приводить аргументы в пользу дополнительных фискальных стимулов для роста производства нефтепродуктов, так как с конца марта рынок входит в сезон повышенного спроса, приводят мнение экспертов, изложенное в обращении, «Известия».

Всё выше вероятность выхода за пределы инфляции по образцу 2018 года. При худшем сценарии есть угроза роста розничных цен на бензин и дизель до 13,77% за год, — говорится в письме.

Стимулы, о которых идёт речь, помогут повысить привлекательность поставок на внутренний рынок. Такой мерой может быть снижение акцизов на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса.

Также НСТ предлагает отменить демпфер, поскольку он выступает дестабилизирующим фактором.

Ранее NEWS.ru сообщал, что к 1 апрелю цены на бензин в России вырастут и ситуация не изменится до лета, считают аналитики. Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарёв рассказал изданию Life, как происходит процесс ценообразования на топливо и как властям удаётся периодически тормозить рост стоимости.