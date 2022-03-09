Титов предложил привести параметры реестра МСП в соответствие с реальностью

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в разговоре с NEWS.ru призвал срочно увеличить вдвое предельные значения годовой выручки, при которых предприятие признаётся малым или средним. Он напомнил, что такое предприятие пользуется льготами.

Резко ускорившаяся инфляция автоматически сужает круг получателей помощи, потому что с ростом цен предприятие может быстро превысить порог выручки, допустимой для включения в реестр. Несмотря на то что фактический объём производства, продаж, услуг не вырос, а то и сократился. Чтобы меры поддержки оставались эффективными, нужно привести параметры реестра МСП в соответствие с новой реальностью, — сообщил Титов.

Титов ранее заявлял, что меры поддержки малого и среднего предпринимательства, анонсированные правительством России, мало имеют отношения к реальности, нужно радикальное освобождение от административного гнёта.

Он добавил, что бизнесу нужна финансовая поддержка — льготные кредиты и субсидии, а также серьёзные моратории и отсрочки по налогам, не говоря уж о штрафах.