«Нужны чрезвычайные меры»: Титов о поддержке российского бизнеса

Меры поддержки малого и среднего предпринимательства, анонсированные правительством России, мало имеют отношения к реальности, нужно радикальное освобождение от административного гнёта. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в пресс-релизе, полученном NEWS.ru. 2 марта председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что масштаб введённых против РФ санкций и их последствия было сложно просчитать ещё неделю назад.

Всё, что мы услышали до сих пор о поддержке бизнеса в новых условиях, имеет весьма мало отношения к реальности этих условий. Меры нужны иные. Чрезвычайные. А не льготы для стартапов... Пока что слышим только о косметических мерах. Санкции ими не перебороть, — заявил он.

Титов добавил, что бизнесу нужна финансовая поддержка — льготные кредиты и субсидии. Серьёзные моратории и отсрочки по налогам, не говоря уж о штрафах. Приостановление всей головной боли с маркировкой, и так далее.

Не до того сейчас, — резюмировал он.

Ранее омбудсмен раcкритиковал действия ЦБ по ключевой ставке. Он сказал, что, поднимая ставку, Банк России уничтожает российские предприятия, а значит, и рабочие места.

Шохин после встречи крупного бизнеса с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым отметил, что бизнес понимает объём проблем и рассчитывает на постоянное взаимодействие с правительством РФ.

Шохин ранее сообщал, что бизнес в России смог адаптироваться к существованию в условиях кризиса. На встрече представителей российского бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным он попросил главу государства создать предсказуемые условия для ведения бизнеса на фоне сложившейся обстановки.