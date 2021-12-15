The Guardian упрекнула «Газпром» в желании получать прибыль с продажи газа

«Газпром» стремится продавать как можно больше газа по максимальным ценам. При этом он может их обрушить, заявил руководитель газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлос Торрес Диас, сообщает The Guardian.

Эксперт отметил , что российской компании достаточно увеличить объёмы экспорта голубого топлива на 20%, чтобы цены на газ на западноевропейских рынках упали вдвое. Вместо этого в «Газпроме» нашли баланс «в процессе продажи максимально возможного количества газа таким образом, чтобы не повышать объёмы на рынке до той точки, с которой начнётся снижение рыночной цены», подчеркнул Диас.

Представитель Rystad считает, что действия «Газпрома» могут подтолкнуть большее число стран инвестировать в возобновляемые источники энергии.Это позволит им «защититься» от подобных скачков цен в будущем.

«Газпром» всегда стремился к тому, чтобы европейские покупатели воспринимали его как надёжного партнера, и Европа остаётся его главным рынком несмотря на то, что его экспорт в Азию растёт. «Газпром» оценивает свои перспективы и возможность экспорта водорода в Европу, — пояснил Диас.

Ранее стало известно, что погода будет влиять на газовые цены в Европе зимой, заявил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Морозы или просто среднегодовые температурные показатели вызовут ещё больший рост стоимости топлива, считает он. «Газпром» поставляет ровно столько сырья, сколько запрашивают наши европейские партнёры, уверен Правосудов.