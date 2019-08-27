Операторы мессенджера Telegram планируют в скором времени выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram.
Транзакции будут доступны 200–300 миллионам пользователей сервиса. Как и биткойн, Gram будет структурно функционировать децентрализовано и избегать мер государственного контроля, пишет
При этом, сообщает издание, в Telegram не афишируют свой замысел, хотя, как планируется, криптовалюта выйдет в обращение в течение двух ближайших месяцев.
Как писал News.ru ранее, одна из крупнейших в мире розничных сетей Walmart из США подала патентную заявку на создание собственной криптовалюты. Согласно задумке компании, платёжное средство может быть доступно к использованию у отдельных ритейлеров или партнёров.