https://static.news.ru/photo/78836a0e-c931-11e9-ae8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: telegram.org/Global Look Press

Операторы мессенджера Telegram планируют в скором времени выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram.

Транзакции будут доступны 200–300 миллионам пользователей сервиса. Как и биткойн, Gram будет структурно функционировать децентрализовано и избегать мер государственного контроля, пишет The New York Times со ссылкой на источники среди инвесторов проекта.

При этом, сообщает издание, в Telegram не афишируют свой замысел, хотя, как планируется, криптовалюта выйдет в обращение в течение двух ближайших месяцев.

Как писал News.ru ранее, одна из крупнейших в мире розничных сетей Walmart из США подала патентную заявку на создание собственной криптовалюты. Согласно задумке компании, платёжное средство может быть доступно к использованию у отдельных ритейлеров или партнёров.