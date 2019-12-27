https://static.news.ru/photo/0028b6fe-28b3-11ea-b3d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Альфа-банке сообщили, что в их сервисах произошёл технический сбой.

Мы работаем над решением проблемы, скоро всё исправим, — отмечают в банке.

Некоторым клиентам в данный момент не доступны операции по картам. Им предложили воспользоваться переводами по номеру телефона или по реквизитам счета, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Росбанк восстановил работу системы после технического сбоя. В кредитной организации пояснили, что его причиной стали работы по усовершенствованию техники. Их вели с двух ночи до четырёх утра, во время наиболее низкой «транзакционной активности».