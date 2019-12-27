В Альфа-банке сообщили, что в их сервисах произошёл технический сбой.
Мы работаем над решением проблемы, скоро всё исправим, — отмечают в банке.
Некоторым клиентам в данный момент не доступны операции по картам. Им предложили воспользоваться переводами по номеру телефона или по реквизитам счета,
Как писал NEWS.ru, Росбанк восстановил работу системы после технического сбоя. В кредитной организации пояснили, что его причиной стали работы по усовершенствованию техники. Их вели с двух ночи до четырёх утра, во время наиболее низкой «транзакционной активности».
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