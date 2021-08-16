Талибы и коронавирус обвалили рынок США

В США резко снизились основные индексы. Это произошло на фоне роста числа заражённых коронавирусом и приходом талибов (движение «Талибан» запрещено в России) к власти в Афганистане, сообщает АР.

Индекс S&P 500 упал на 0,31%. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,17%, а индекс технологических компаний Nasdaq упал на 0,8%.

Одной из главных причин этой тенденции эксперты назвали приход к власти талибов в Афганистане. При том что экономика этой страны невелика и не влияет на общую ситуацию в мире, государство занимает важное географическое расположение между экономическими гигантами Южной и Восточной Азии и богатым нефтью Ближним Востоком.

В то же время из Китая пришли неутешительные данные, которые подтвердили, что пандемия коронавируса продолжает наносить вред экономике. Так, экономический рост оказался существенно ниже, чем ожидалось. Кроме того, больницы США снова заполнились невакцинированными от коронавируса пациентами.

Движение «Талибан» без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.