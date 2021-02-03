Судно для достройки СП-2 отправилось в немецкий порт Мукран

Судно снабжения «Балтийский исследователь», принимающий участие в достройке газопровода «Северный поток — 2», направилось в немецкий порт Мукран, где расположена логистическая база проекта. Об этом свидетельствуют данные системы позиционирования судов Marine Traffic.
Другое судно снабжения — «Финвал» — также
Как сообщал NEWS.ru, в МИД России призвали страны Евросоюза не идти на поводу у США в вопросе завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что завершение совместного коммерческого проекта «Газпрома» и ряда ведущих европейских энергокомпаний «объективно укрепит взаимосвязанность России и ЕС в экономической сфере».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ. Изначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако санкционная политика США значительно затрудняет продвижение работ.