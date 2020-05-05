Суд ФРГ признал ЕЦБ виновным в превышении полномочий

https://static.news.ru/photo/7974f930-8ee0-11ea-96ab-fa163e074e61_660.jpg Европейский центральный банк Фото: Michael Zegers/imageBROKER.com/Global Look Press

Европейский центральный банк (ЕЦБ) превысил свои полномочия, запустив в 2015 году программу выкупа активов (QE). К такому выводу пришёл Федеральный конституционный суд Германии.

Суд признал, что реализация указанной программы имеет негативные эффекты и вредит вкладчикам. Он предписал Бундесбанку прервать своё участие в программе, а правительству страны — предпринять активные шаги, направленные на противодействие дальнейшему действию QE.

Решение суда ФРГ не создаёт правовых последствий для ЕЦБ, но ставит под сомнение его полномочия и тактику, используемую для поддержки экономики. В итоге оно может привести к ограничению возможностей банка в покупке активов, что сегодня является для него основным инструментом в борьбе с кризисом, который вызван пандемией, сообщает Dow Jones.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно прогнозу ЕЦБ, на восстановление экономики еврозоны до кризисного уровня понадобится не менее трёх лет. Главный экономист банка Филип Лейн пояснил, что речь идёт о самом жёстком варианте развития событий, который предусматривает спад экономики на 12%.