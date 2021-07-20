Стало известно содержание письма глав стройотрасли Путину

Крупнейшие строительные компании обратились к Владимиру Путину. По сообщению глав строительных фирм, кризис в сфере строительства создаёт риски, которые влияют на безопасность страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на полученные данные.

Отмечается, что строительная отрасль находится в убытках ещё с 2015 года. За пять лет они достигли показателей в 137 млрд рублей. За это же время ликвидировано более половины предприятий, а объём долга превысил сумму чистых активов уже в четыре раза.

Только за 2019 год объём долгосрочных займов 170 крупнейших компаний вырос с 4,1–4,3 трлн до 5 трлн рублей, — сообщила руководитель InfraONE Research Александра Галактионова.

Также за последние годы значительно сократилось число работников отрасли. По данным на 2019 год, их общая численность составляла 2,4 млн человек.

По словам авторов письма, строительство формирует более 5% ВВП страны, а отсутствие транспортной инфраструктуры является главной причиной, сдерживающей развитие национальной экономики. Поэтому решение проблем без внимания главы государства более невозможно. Однако конкретные просьбы авторы обращения не указали.

Письмо главе государства направили главы восьми строительных компаний, включая «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга, «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко и «Автобан».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о письме глав строительных компаний главе государства Владимиру Путину, в котором они рассказывают о проблемах отрасли.