Страны ЕС призвали развивать ядерную энергетику из-за роста цен на газ

Ряд стран Евросоюза выступили за развитие ядерной энергетики, полагая, что это снизит энергетическую зависимость от других государств и защитит потребителей от колебаний цен на газ. О совместном заявлении стран ЕС изданию Le Figaro рассказали в Минфине Франции.

Инициативу поддерживают Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия и Чехия. Они призвали рассматривать все технологии производства энергии с низким выбросом углекислого газа, а также признать атомную энергетику «зелёной» отраслью до конца 2021 года. Власти этих стран считают , что она играет «важнейшую роль в защите климата».

В статье отмечается, что атомная энергетика является безопасным энергетическим ресурсом, поскольку наукой не доказано, что она способствует глобальную потеплению больше, чем другие виды энергии. Кроме того, указывается, что её развитие будет способствовать формированию порядка миллиона рабочих мест и ускорению темпов развития промышленности Европы.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Европа сможет избежать дефицита газа, если наладит отношения с Москвой. Он порекомендовал сообществу относится к РФ как к партнёру, а не противнику. Чижов также пояснил, что на газовый кризис повлияли в том числе постановления ЕС, вынуждающие «Газпром» поставлять часть газа в Европу на условиях свободно торгуемого спотового рынка, а не по долгосрочным контрактам.