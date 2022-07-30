Стоимость ремонта в Москве и Петербурге выросла до 20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость ремонта в Москве выросла на 20% из-за повышения цен на стройматериалы. В Петербурге рост составил 10%, пишет «Коммерсант».

Причиной стало сокращение ассортимента некоторых импортных брендов, что создаёт угрозу дефицита по ряду позиций. Рост доли российской продукции вряд ли поможет стабилизировать положение, так как она зависит от иностранного сырья и оборудования.

Рост стоимости ремонта по итога II квартала в Москве составил до 8,1 тыс. рублей за квадратный метр, в Петербурге — до 8,6 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В I квартале на фоне падения курса рубля стоимость ремонта в городах снизилась почти на 8% и 17% соответственно. В частности, на это повлияло снижение ключевой ставки и рост доступности кредитов.

Во II квартале из-за сложностей с поставками готовой продукции в столице и Санкт-Петербурге продолжился рост цен на обои, сантехнику, герметику, сухие строительные смеси и химию. Средние цены на стройматериалы выросли до 15%, в частности из-за прекращения поставок некоторых брендов. Представители торговых сетей ожидают образования дефицита по ряду позиций, что тоже приведёт к очередному витку роста стоимости товаров.

Ранее сообщалось, что сантехника в России подорожала до 70% за февраль — апрель. Больше всего в цене выросли смесители, раковины, унитазы в сегменте эконом.