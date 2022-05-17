Стоимость пшеницы побила рекорд на европейских рынках

Фото Елена Гурдина/NEWS.ru

Стоимость пшеницы на европейских рынках достигла €435, побив таким образом рекорд. Такого показателя достигла стоимость тонны пшеницы утром 16 мая на европейской бирже Euronext, сообщает телеканал Arte.

Это скачок с предыдущего рекорда €422, который был зафиксирован 13 мая. Причинами повышения цены на пшеницу эксперты называют последствия антироссийских санкций. Ещё одна проблема — это аномальная жара в Индии, которая является второй по величине страной, производящей пшеницу.

Погода мешает индийцам собрать урожай и вынуждает правительство ввести запрет на экспорт зерна, перенаправив его на внутренние потребности. Кроме того, Нью-Дели беспокоит сокращение резервов зерна, которое предназначено для предотвращения в стране голода. Индийские запасы были основательно сокращены в ходе кризиса, вызванного коронавирусом.

Ранее в Китае назвали политической провокацией заявления стран «Большой семёрки» о том, что Россия виновата в дефиците пшеницы и продовольственном кризисе. По мнению научного сотрудника Института развития сельских районов Китайской академии общественных наук Ху Бинчуаня, отсутствие на мировом рынке украинской пшеницы довольно быстро сгладится за счёт роста предложений из других государств.