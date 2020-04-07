Стоимость нефти Brent превысила $34

https://static.news.ru/photo/e35d7d3a-42f6-11ea-bb15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark E. Gibson/Danita Delimont/Global Look Press

Цены на нефть продолжают демонстрировать уверенный рост в ожидании встречи ОПЕК+.

Согласно данным торгов, июньские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3% — до $34,04 за баррель. Стоимость майских фьючерсов WTI увеличилась на 3,53% и достигла отметки в $27 за баррель.

Как писал NEWS.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США в случае необходимости могут вслед за ОПЕК+ пойти на сокращение добычи нефти. Так он ответил на вопрос, согласится ли Вашингтон на подобный шаг, если последует просьба от членов картеля.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.