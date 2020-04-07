Стоимость нефти Brent превысила $34

Цены на нефть продолжают демонстрировать уверенный рост в ожидании встречи ОПЕК+.
Согласно данным торгов, июньские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3% — до $34,04 за баррель. Стоимость майских фьючерсов WTI увеличилась на 3,53% и достигла отметки в $27 за баррель.
Как писал NEWS.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США в случае необходимости могут вслед за ОПЕК+ пойти на сокращение добычи нефти. Так он ответил на вопрос, согласится ли Вашингтон на подобный шаг, если последует просьба от членов картеля.
С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.
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