Стоимость биткойна впервые превысила $58 тысяч

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Биткоин снова обновил исторический максимум. За криптовалюту дают $58,1 тысяч.

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии выросла на 1,97%, сообщает портал Coindesk на 22:54 мск. В этом году рост составил уже 470%.

Биткоин — децентрализованная система одноимённой криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта», поэтому считается, что со временем его стоимость будет только расти.

Ранее NEWS.ru писал, что исполнительный директор швейцарской ассоциации организаций в сфере финансового планирования Филипп Фрей признал неудачной идеей покупку криптовалюты в качестве детского подарка. По мнению эксперта, из-за сильного колебания курса такая инвестиция превращается в подобие азартной игры.

Он также рассказал, что альтернативой криптовалюте может стать инвестиция в драгоценные металлы, например в золото. По словам эксперта, такие вложения популярны в качестве подарка при рождении ребёнка.