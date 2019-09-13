Один гектар виноградника обеспечивает рабочими местами шесть человек. Такие данные озвучил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на пресс-конференции, посвящённой перспективам развития региона на ближайшие пять лет. Именно поэтому, по мнению главы региона, местное виноделие является «большим социальным проектом».

Мы всегда поддерживаем виноградарство, от раскорчёвки до заложения виноградников. Программы в Ставропольском крае есть. Мы их выполняем — высаживаем новых виноградников по 400 гектаров в год, — пояснил губернатор.

Он подчеркнул — во время сухого закона большая часть виноградников в регионе была уничтожена. И задача ближайшего времени — восстановить утерянное наследие.

Виноделие Ставропольского края нуждается в серьёзном прорыве. Об этом в разговоре с News.ru сообщил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Он отметил, что в регионе сейчас производится коньяк отменного качества, а виноделам предстоит совершить рывок в производстве.

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В Ставропольском крае хорошая и большая сырьевая база, но нет громких имён виноделов, известных названий вин, которые были бы на слуху. Пока большинство вин Крыма и Краснодарского края выигрывают «битву» со ставропольскими, — отметил он.

Чтобы изменить ситуацию, необходима государственная поддержка виноделия в России в целом и в Ставропольском крае в частности. Те субсидии, которые есть сейчас, достаются не всем виноделам. Одной из причин этого, по мнению Леонида Поповича, является не всегда разумное распределение федеральных денег региональными органами.

Президент Союза виноградарей и виноделов высказал надежду: когда будет принят законопроект «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации», многое в российском виноделии изменится в лучшую сторону.

В документе прописаны все принципы взаимодействия государства и виноделов. Например, предлагается закрепить такие направления господдержки в сфере виноградарства и виноделия, как обеспечение закладки виноградников и ухода за ними, развитие питомников для производства посадочного материала и другие меры.

В середине июля этого года Государственной думой во втором чтении законопроект был принят. О том, когда будет третье чтение документа, пока неизвестно.