Стало известно, сколько потеряли российские миллиардеры с начала года

Стало известно, сколько потеряли российские миллиардеры с начала годаBloomberg: с начала года российские миллиардеры потеряли почти $18 млрд
Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось с начала года почти на $18 млрд, или на 4,6%. Больше всех потерял владелец компаний НОВАТЭК и СИБУР Геннадий Тимченко, чьё состояние снизилось на $2,53 млрд, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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Ранее сообщалось, что падение фондовых индексов на фоне геополитических рисков и ситуации вокруг Украины сильно ударило по состоянию богатейших российских бизнесменов. По данным Forbes, с конца декабря 2021 года совокупное состояние 104 россиян, которые входят в рейтинг, снизилось на $27,9 млрд. Больше других потеряли основные владельцы НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон ($2,1 млрд за месяц) и Геннадий Тимченко ($1,9 млрд).