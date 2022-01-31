Стало известно, сколько потеряли российские миллиардеры с начала года

Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось с начала года почти на $18 млрд, или на 4,6%. Больше всех потерял владелец компаний НОВАТЭК и СИБУР Геннадий Тимченко, чьё состояние снизилось на $2,53 млрд, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В настоящее время в рейтинг Bloomberg входят 27 граждан РФ. Общая сумма состояний российских миллиардеров на 1 февраля составляет $370,7 млрд — таким образом, только за прошедший месяц они в совокупности потеряли более 4,6%. В тройку тех, чьё состояние сократилось наиболее заметно, помимо Тимченко, входят основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Их состояние сократилось соответственно на $1,67 млрд и $1,65 млрд. Нынешние их состояния достигают $27,2 млрд и $30,8 млрд соответственно.

Ранее сообщалось, что падение фондовых индексов на фоне геополитических рисков и ситуации вокруг Украины сильно ударило по состоянию богатейших российских бизнесменов. По данным Forbes, с конца декабря 2021 года совокупное состояние 104 россиян, которые входят в рейтинг, снизилось на $27,9 млрд. Больше других потеряли основные владельцы НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон ($2,1 млрд за месяц) и Геннадий Тимченко ($1,9 млрд).