https://static.news.ru/photo/16a7797e-5cce-11eb-8410-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам пятницы и всей рабочей недели российский рынок акций упал по основным фондовым индексам. Об этом говорят данные Московской Биржи.

На закрытие основных торгов рублёвый индекс МосБиржи опустился 22 января на 1,16%, до 3382,92 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,11%, до 1418,29 пункта.

За неделю падение индексов составило 1,97% и 3,8% соответственно, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов посоветовал россиянам не продавать валюту, пока она растёт в цене. Он пояснил, что в текущей ситуации следует ориентироваться на покупку доллара при его курсе ниже 80 рублей, а евро — ниже 90 рублей. Момент, когда курсы этих валют перевалят за указанные отметки, можно рассматривать как сигнал к их продаже.

Эксперт также отметил, что рубль падает и растёт циклично, однако в своей динамике он не способен вновь показать прежние значения. То есть он вряд ли вернётся к 65 или 68 за доллар.