Финансист посоветовал россиянам не продавать валюту

https://static.news.ru/photo/1538a09a-472a-11eb-8304-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне массово скупают валюту в период кризиса, чтобы уберечь свои накопления в рублях от девальвации, это говорит о том, что пока валюта растёт в цене, продавать её не стоит, посоветовал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

Финансист пояснил, что в текущей ситуации следует ориентироваться на покупку доллара при его курсе ниже 80 рублей, а евро — ниже 90 рублей. Момент, когда курсы этих валют перевалят за эти отметки, можно рассматривать как сигнал к их продаже, считает Тузов.

Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идёт в рост, например сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя ещё на прошлой неделе снизился к 72 рублям, — сказал Тузов агентству ПРАЙМ.

По его словам, рубль падает и растёт циклично, однако в своей динамике он не способен вновь показать прежние значения. Например, рубль не вернётся к 65 за доллар и, скорее всего, не вернётся к 68 за одного «американца», полагает эксперт.

Тузов обратил внимание, что в вопросе вложения в валюту существуют две основные стратегии. Первая — краткосрочные вложения с возможностью незначительно увеличить накопления на обратной конвертации. Вторая — долгосрочные вложения. Например, ещё несколько лет назад доллар стоил 35 рублей, то есть с тех пор, вложившись в него, можно было удвоить свои накопления сейчас, заметил Тузов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал, что доллар завершит 2020 год в коридоре 72,5–74,5 рубля, евро ожидается около 88–90 рублей.