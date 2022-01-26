Стало известно, сколько потеряли миллиардеры на фоне ситуации с Украиной

Падение фондовых индексов на фоне геополитических рисков и ситуации вокруг Украины сказалось на состоянии богатейших российских бизнесменов, сообщает Forbes. По его данным, с конца декабря 2021 года совокупное состояние 104 россиян, которые входят в рейтинг, снизилось на $27,9 млрд.

Больше других потеряли основные владельцы «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон ($ 2,1 млрд за месяц) и Геннадий Тимченко ($1,9 млрд). Член Совета Федерации Сулейман Керимов, семья которого контролирует «Полюс», потерял $1,8 млрд.

В относительном выражении с самыми крупными потерями столкнулся основатель компании Arrival Денис Свердлов — оценка его состояния уменьшилась за месяц почти на 50%. При этом падение состояния Свердлова не связано с геополитической напряжённостью: акции его компании падают с марта 2021 года из-за замедления темпов роста продаж и недооценки требований к капиталу.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе валютных торгов на Московской Бирже ускорил рост и поднялся до 89,2 рубля, курс доллара растет на 1,84%, до 78,8525 рубля. Индексы РТС и МосБиржи снизились до минимальных значений с декабря 2020 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал ситуацию на бирже с общим положением на мировых рынках, которые находятся на стадии «глубокого пессимизма» в свете напряжённой политической обстановки. Он призвал "прекратить провокационные и истеричные действия", связанные с Украиной, что должно снизить пессимистический настрой и на рынках.