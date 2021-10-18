Стало известно, насколько подорожали московские новостройки

Новые жилые комплексы в Москве подорожали на 69,5% в период с 2018 по 2021 год. В ближайшие полгода рост составит максимум 5%, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на инвестиционную компанию Garnet.

С 2018 года средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы выросла с 204,9 тысячи до 347,5 тысячи рублей. Особенно сильно в западном административном округе: с 188,1 тысячи рублей до 382,5 — прирост составил 103%.

Новостройки Москвы подорожали из-за субсидированной ипотеки, оказавшей огромную поддержку всему сегменту первичного жилья. Также причиной является поддержка строительной отрасли от государства. И в список можно добавить качество маркетинговых кампаний застройщиков. Благодаря этому в обществе появилась мода на новое жильё, — рассказала совладелица инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова.

Ранее сообщалось, что доступность жилой недвижимости в России резко снизилась после почти 12 лет роста. По мнению авторов исследования фонда «Институт экономики города», причинами стали льготная ипотека и падение доходов граждан.