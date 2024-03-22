Стало известно, когда в России могут снизить ключевую ставку Набиуллина: ЦБ может снизить ключевую ставку во второй половине 2024 года

Снижение ключевой ставки в России может произойти во второй половине 2024 года, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. По ее словам, этого стоит ожидать только при устойчивом падении инфляции.

К снижению, можно будет приступить (к снижению ключевой ставки. — NEWS.ru) после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции, которое будет для нас убедительным. По нашей оценке, это произойдет во второй половине года, — сказала Набиуллина.

Центробанк ранее оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых. При этом текущее инфляционное давление постепенно снижается, но остается высоким. Кроме этого, в России наблюдается усиление жесткости рынка труда.

Глава ВТБ Андрей Котин считает, что к концу года ключевая ставка может понизиться до уровня 13% годовых. По его мнению, процесс снижения будет происходить постепенно. Как отметил Костин, ставка должна пойти «потихоньку вниз» со второго полугодия.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что повышение ключевой ставки оказалось бесполезным действием для борьбы с инфляцией. Эксперт считает, что действия Центробанка могут навредить российской экономике, которой тяжело работать при ставке в 16%. По его словам, реальная ситуация в стране отличается от представлений регулятора.