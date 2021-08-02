Стало известно, какие ипотечные ставки на новостройки будут в конце года

Среднерыночные ипотечные ставки на новостройки к концу года могут вырасти до 9%, считает генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко. Об этом сообщает ТАСС.

Я думаю, что может быть 8,5-9% рыночная ставка по ипотеке до конца года, — сказал Мутко.

По его словам, на данный момент рыночная ставка по ипотеке уже достигает 8,2%. Согласно данным Банка России, на первое июля средневзвешенная ипотечная ставка составляла 7,07% годовых. Кроме того, в июле ЦБ РФ повысил ключевую ставку, от которой зависят ставки по кредитам, с 5,5% до 6,5%.

Мутко добавил, что в 2022 году, по его мнению, такого бурного роста на рынке ипотеки, как сейчас, уже не будет.

Ранее сообщалось, что увеличение процентов по ипотеке с низким первоначальным взносом стоит ожидать россиянам с первого августа. Такой прогноз озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, кредиты с низким первоначальным взносом несут в себе неоправданные риски. В частности, речь идёт о риске невозврата.

Парламентарий отметил, что несмотря на все прогнозы только банк будет принимать решение, как вести себя с проверенными заёмщиками с неиспорченной кредитной историей. Для них, не исключает депутат, ставки могут остаться прежними.