Стало известно, экономика какой страны оказалась самой быстрорастущей Моди: Индия с ВВП 7,5%, стала страной с самой быстрорастущей экономикой

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ВВП в Индии показал рост на 7,5% и тем самым экономика страны стала самой быстрорастущей в мире, заявил на открытии Международной энергетической недели премьер республики Нарендра Моди. По его словам, которые приводит ТАСС, Индия обязательно сохранит такие же темпы в будущем.

Энергетическая неделя проводится в очень важный период: за первые шесть месяцев текущего финансового года (продолжается с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года — NEWS.ru) темпы роста ВВП Индии снова выросли на 7,5%. Этот показатель намного выше, чем предполагалось для глобального роста. Сегодня Индия стала самой быстрорастущей экономикой в мире, — отметил Моди.

Ранее газета Financial Times сообщила, что устойчивость российской экономики к западным санкциям ошеломила западных экспертов. Таким образом эксперты оценили слова президента России Владимира Путина о том, что страна продолжает развиваться в условиях санкций. По данным издания, аналитики ожидали катастрофического спада экономики РФ еще в первом санкционном раунде, однако этого не случилось.

До этого президент РФ Владимир Путин сказал, что экономики Европы и Соединенных Штатов находится в минусе. По словам главы государства, в отличие от Запада, экономическая ситуация в России держится в плюсе.

Как подчеркнул российский лидер, Россия продемонстрировала всему миру, что является самодостаточной страной. Путин отметил, что введенные против РФ санкции не оказали существенного влияния на промышленный, экономический и социальный секторы.