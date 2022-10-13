Стало известно, что станет с нефтью в случае введения потолка цен Аналитик Юшков рассказал, что станет с нефтью в случае введения потолка цен

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Будущая цена нефти на мировом рынке будет зависеть от того, найдутся ли страны, которые захотят покупать сырье только по потолку цены, а также от решимости России отказаться поставлять нефть таким государствам, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, Россия пытается качнуть чашу весов на свою сторону.

Я думаю, что, скорее всего, поставки нефти распределятся до введения потолка цены, который должен заработать с 5 декабря. РФ пытается качнуть чашу весов в свою сторону. С одной стороны, это давление США и Евросоюза в отношении покупателей российской нефти, они требуют, чтобы Индия и Китай приобретали только по потолку цены. С другой стороны, Россия ставит эти страны перед дилеммой, что сейчас они могут покупать выгодные объемы по большой скидке. Это и так выгодное предложение на рынке, а если они попытаются присоединиться к потолку цен, то РФ вообще ничего поставлять не будет и найдет новых покупателей, — объяснил Юшков.

Как отметил эксперт, если Россия не найдет альтернативного покупателя, то придется снизить добычу и экспорт, а значит, усугубится дефицит предложения на мировом рынке и вся цена на любую нефть будет стоить $120–150 за баррель. В этой связи государствам нет смысла рисковать, поэтому потолок цен на нефть не заработает, спрогнозировал Юшков.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые ввели на этот ресурс потолок цен, независимо от его уровня. По его словам, установление лимита цен на нефть является по сути переходом на госплан в рамках мировой экономики.