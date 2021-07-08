Стали известны способы покупки залогового жилья у банка

Залоговую недвижимость банков можно купить на аукционе либо на официальных сайтах кредитных организаций. При этом покупатель может хорошо сэкономить, так как такая недвижимость выставляется по стоимости ниже рынка. Об этом пишет РБК.

Цена на объект при выставлении на торги устанавливается чуть ниже средней по рынку, но не ниже чем на 10%. При этом участвовать в торгах может кто угодно. Чаще всего бывают случаи взлёта цен в процессе аукциона, и недвижимость продаётся выше рынка.

Главная задача банка — как можно быстрее реализовать нецелевой актив. В этом случае возможны скидки до 20–25% — из-за срочности. Но такое происходит крайне редко и обычно до прямой покупки у банка хорошие лоты просто не доживают, — сообщили в «Бест-Недвижимости».

Если на аукционе квартиры реализовать не смогли, то их размещают на площадках банков. В некоторых случаях объекты выставляются на основных интернет-площадках подачи объявлений.

Ранее стало известно, что «вторичка» потеряла популярность в Москве. Постепенный спад спроса на вторичном рынке жилья в столице происходит в первую очередь из-за повышения ставок по ипотеке и ухудшения эпидемиологической обстановки в городе.