Стали известны причины резкого обвала евро Эксперт Тузов: обвал евро случился из-за сокращения импорта из ЕС и оплаты газа в рублях

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Заметный спад курса евро в отношении рубля происходит на фоне сокращения импорта из Евросоюза и перехода к оплате за газ в рублях. Также роль играет общее снижение интереса трейдеров к европейской валюте. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Эксперт напомнил, что импорт из Евросоюза в Россию снизился более чем на 50%, при этом за газ в рублях начали платить уже 20% покупателей. Таким образом, экспортёр газа — компания «Газпром» — продаёт все 100% своей валютной выручки. Также на курс евро влияет изменение баланса спроса и предложения на мировом валютном рынке.

По словам Тузова, трейдеры, понимая будущее увеличение давления на евро, заранее стараются избавиться от валюты, в которой ожидается падение.

А дальше будет ещё хуже. Часть населения, которое купило валюту или держало её на валютных счетах, видя падение евро, начнёт избавляться от валюты. Это, в свою очередь, вызовет новый объём продаж евро, — объяснил аналитик.

Тузов полагает, что Центробанк и Министерство финансов стараются сдерживать падение европейской валюты, чтобы если не приумножить, то хотя бы сохранить доходы экспортёров.