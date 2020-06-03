Стали известны детали новых санкций США против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/b8a1556e-a5e6-11ea-9bdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.Koehler/imago-images.de/Global Look Press

План по расширению санкций против газопровода «Северный поток — 2» подготовили сенаторы США. Его особенностью станет распространение действующих ограничений на деятельность, которая касается прокладки труб и страхования.

Об этом сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что теперь санкции затронут страховые компании, работающие с владельцами кораблей, которые задействованы на строительстве газопровода. Ограничения также предлагается ввести и на порты, в которые будут заходить данные корабли.

Сенатор Тед Круз отметил, что документ распространит американские санкции на все компании, которые хоть как-то задействованы в проекте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские санкции не смогут помешать строительству и запуску газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он также назвал отношения между двумя странами «подмороженными». По словам дипломата, до Вашингтона не доходят позитивные сигналы из Москвы.