https://static.news.ru/photo/ed89c906-3308-11ea-9461-fa163e074e61_660.jpg Давос Фото: Вячеслав Викторов/roscongress.org

Деловая программа мероприятия «„Русский дом“ в Давосе», которое пройдёт в Швейцарии с 20 по 24 января, появилось на официальном сайте проекта.

Основными задачами мероприятия, которое проходит ежегодно, являются обсуждение вопросов международного сотрудничества в экономической, культурной и научно-технической сферах. В 2020 году его участники сконцентрируются на проблемах развития цифровых технологий, банковского сектора и социальной сферы.

Каждый год деловая программа «Русского дома» формируется в соответствии с международной экономической повесткой, — сообщил советник президента России Антон Кобяков.

Он отметил, что работа «Русского дома» способствует демонстрации открытости РФ к сотрудничеству.

В частности, деловая программа проекта в этом году включает в себя сессии, посвящённые криптоэкономике, кибербезопасности, экологии, социальной сфере и корпоративному управлению. Также впервые пройдут совместные мероприятия Фонда Росконгресс и Всемирного экономического форума, главной темой которых станет развитие искусственного интеллекта и сотрудничество РФ и европейских стран.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намерен посетить Всемирный экономический форум в Давосе.