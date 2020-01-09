Деловая программа мероприятия «„Русский дом“ в Давосе», которое пройдёт в Швейцарии с 20 по 24 января, появилось на официальном сайте проекта.
Основными задачами мероприятия, которое проходит ежегодно, являются обсуждение вопросов международного сотрудничества в экономической, культурной и научно-технической сферах. В 2020 году его участники сконцентрируются на проблемах развития цифровых технологий, банковского сектора и социальной сферы.
Каждый год деловая программа «Русского дома» формируется в соответствии с международной экономической повесткой, — сообщил советник президента России Антон Кобяков.
Он отметил, что работа «Русского дома» способствует демонстрации открытости РФ к сотрудничеству.
В частности, деловая программа проекта в этом году
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намерен посетить Всемирный экономический форум в Давосе.
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