Стал известен размер дома Илона Маска

Знаменитый предприниматель и один из самых богатейших людей планеты Илон Маск живёт в обычном сборном доме. Его стоимость всего $50 тысяч, а общая площадь около 37 кв. м. Об этом сообщают «Новые известия».

В Сети появилось видео, где можно увидеть, как живёт человек, который входит в тройку самых богатых людей планеты. Как стало известно, бизнесмен распродал всю свою недвижимость в 2020 году и поселился в Бока-Чика, что в штате Техас, отмечается в сообщении.

Стоимость дома, где сейчас живёт известный предприниматель, оценивается в три раза дешевле, чем среднестатистическая «однушка» в Москве. Кроме того, Маск арендует дом у своей же компании SpaceX.

Технология дома позволяет быстро разобрать и собрать его, а сравнительно небольшая площадь делает его очень мобильным. Его можно поставить практически везде и быстро подключить к коммуникациям. Но при этом дом достаточно долговечен, так как его основа это бетонные панели и стальные крепления.

Ранее стало известно, что Илон Маск заработал за неделю $10 млрд. Как уточняется, это произошло из-за роста акций автоконцерна Tesla, который связан с достигнутым в США соглашением о плане модернизации инфраструктуры страны.