США высказали претензии России из-за импортозамещения

Импортозамещение и преференции для товаров и услуг внутреннего производства в России являются отходом от норм Всемирной торговой организации (ВТО). Власти страны намерены работать над ответными мерами по линии организации. Об этом заявили в офисе торгового представителя США Кэтрин Тай.

Критика в адрес России прозвучала в ежегодном докладе о соблюдении Москвой обязательств перед ВТО. Страну также обвинили в расширении госконтроля над экономикой.

Нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции, — сказала торгпред США.

Тай подчеркнула, что ведомство продолжит сотрудничество с партнёрами-единомышленниками, а также задействует инструменты ВТО для привлечения РФ к ответу «за её поведение в многосторонней торговой системе».

Претензии США заключаются в том, что РФ даёт преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в отрасли IT, сохраняет импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет госконтроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в ответ на решение саммита ЕС о продлении экономических санкций в отношении Москвы на полгода зеркально продлит свои контрмеры. Он также добавил, что страна адаптировалась к санкциям Запада и даже научилась извлекать из них выгоду.