В Кремле пообещали зеркальный ответ на пролонгирование санкций ЕС

Россия в ответ на решение саммита ЕС о продлении экономических санкций в отношении Москвы на полгода зеркально продлит свои контрмеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что страна адаптировалась к санкциям Запада и даже научилась извлекать из них выгоду. Его слова передаёт ТАСС.

Не мы вводили изначальные санкции и не нам поднимать этот вопрос. Вы знаете, что у нас есть и функционирует целый набор контрмер. Они зеркально также будут продлеваться с нашей стороны, — цитирует Пескова агентство.

Песков добавил, что Россия считает продлённые санкции ЕС незаконными с точки зрения международного права. Кроме того, по его словам, нигде в мире инициаторы подобных ограничений не добились своих целей.

[Россия] научилась извлекать из [санкций] выгоду в плане развития собственного производства, импортозамещения и так далее, — резюмировал он.

Экономические санкции Евроcоюза действуют более семи лет. Их вводили в 2014 году сроком на один год, но затем продлевали каждые полгода. В очередной раз продление санкций должно состояться в конце января, лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе уже поддержали эту меру.

Ранее сообщалось, что в случае введения Западом экономических санкций в отношении России курс рубля способен показать лучшую динамику, чем валюты других развивающихся государств.