NYT: канцлер ФРГ не намерен дальше блокировать «Северный поток — 2»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не намерен дальше блокировать «Северный поток — 2». Он занял такую же позицию в отношении газопровода, что и его предшественница на этом посту Ангела Меркель. Этот шаг стал неожиданностью не только для международных партнёров Германии, но и для некоторых членов правительства страны, пишет газета New York Times. Многие европейские союзники ФРГ выступают против запуска нового газопровода из-за опасений потерять плату за транзит. Это в первую очередь касается Украины, а также и других стран с газотранспортными системами.

США, в свою очередь, рассматривают «Северный поток — 2» как угрозу безопасности Европы и инструмент усиления влияния Москвы. Вашингтон препятствует запуску проекта, пишет издание.

В правительстве Шольца тоже всё непросто. Лидеры «зелёных» делают заявления в поддержку европейских и американских требований, — говорится в статье.

Специалист из Немецкого института международных дел и проблем безопасности, занимающийся вопросами энергетики и климатической инфраструктуры, Якопо Мария Пепе считает трубопровод страховкой на случай роста газовых цен или дефицита энергоресурсов. Остановка проекта, по его мнению, ослабит позиции Германии как самой сильной страны в Европе.

Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Ефимова заявила, что «Северный поток — 2» сертифицируют, но с определёнными условиями.

Думаю, в конечном итоге он будет сертифицирован, но с определёнными условиями, среди которых сохранение транзитных поставок через Украину. Я считаю, что политика сыграет свою роль, причём немалую, — сказала она.

Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал максимальным сроком завершения сертификации газопровода «Северный поток — 2» конец первого полугодия 2022 года. Он отметил, что при желании европейских партнёров поставки могут начаться и раньше.

Новак выразил надежду на то, что Европа не станет выдвигать новых требований для запуска проекта. При этом он добавил, что от этого никто не застрахован.

Ранее глава регулятора ФРГ Йохен Хоман сообщил, что не ожидает решения по сертификации оператора «Северного потока — 2» в первой половине 2022 года. По его словам, процесс сертификации продолжится, когда ведомству будут представлены соответствующие документы.