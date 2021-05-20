США предложили ввести глобальный налог на прибыль корпораций

https://static.news.ru/photo/583357bc-b9af-11eb-8cb9-96000091f725_660.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Министерство финансов США предложило ввести мировой налог на прибыль корпораций в размере не менее 15%, а лучше ещё выше, сообщается на сайте ведомства.

Министерство финансов повторило, что сейчас, когда мировой налог на корпорации на практике установлен на нулевом уровне, корпоративные налоги снижаются всё больше, подрывая возможности США и других стран собирать налоги, необходимые для критически важных инвестиций, — отметили в министерстве.

Минфин США озвучил своё предложение участникам переговоров по международной налоговой архитектуре. Их ведут G20 и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В сообщении подчёркивается, что ставка в 15% является наименьшим размером предлагаемых сборов. Потребуются дискуссии, чтобы поднять её выше.

Ранее стало известно, что Минфин США вводит новые ограничительные меры в отношении российского государственного долга. Они вступят в силу с 14 июня 2021 года, тогда американским финансовым институтам нельзя будет принимать участие в первичных размещениях российского госдолга, номинированного в рублях.