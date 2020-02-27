https://static.news.ru/photo/f06b4fac-599e-11ea-b3bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Большинство спортивных и других телеканалов с 1 марта не будут транслироваться в сети «Триколор». Это пакет каналов «Ред Медиа» — дочерней компании «Газпром-медиа».

Отключат каналы «Матч Премьер», «Матч Премьер HD», «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 1 HD», «Матч! Футбол 2», «Матч! Футбол 2 HD», «Матч! Футбол 3», «Матч! Футбол 3 HD», «Матч! Арена HD», «Матч! Боец», «Матч! Игра HD», «Матч! Страна», «КХЛ ТВ», «КХЛ ТВ HD», «Кухня ТВ», «365 дней ТВ», HDL, Zee TV, «Авто Плюс», «Бокс ТВ», «Живи!», «Индийское кино», «КВН ТВ», «Кинокомедия», «Киномикс», «Киносвидание», «Киносерия», «Ля-Минор ТВ», «Малыш», «Мужское кино», «Наше новое кино», «Родное кино», «Русская ночь».

Причиной прекращения вещания стали новые требования руководства «Триколор» о существенном изменении условий пакетирования и дистрибуции контента, сообщает ТАСС. Руководство «Ред Медиа», в свою очередь, предложило компромиссы, но ни одно из этих предложений не устроило администрацию спутникового оператора.

В «Триколоре» пояснили, что оператор всего лишь предлагал исключить из пакета вещания все каналы «Ред Медиа», кроме спортивных. Основанием стало желание руководства компании сделать спортивный контент «максимально доступным» населению. Аудитория оператора составляет более 40 млн человек, и клиентам станут недоступны трансляции некоторых спортивных событий.

Сейчас оператор ведёт переговоры с партнёрами о запуске новых спортивных телеканалов и об увеличении количества трансляций спортивных событий в ОТТ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый телеканал «Победа» появился в российском телеэфире. Он доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов на территории всей страны.