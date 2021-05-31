Россиянам предрекли рост цен на спортивные абонементы

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Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) подсчитала, что средняя цена абонементов в фитнес-клубы России может повыситься на 7–10% в ближайшее время. Об этом сообщает «Коммерсант».

Например, в Самаре и Красноярском крае стоимость на карты уже поднялась на 5–10%, а в Нижнем Новгороде повышение цен ожидается в начале осени и составит 5–7%.

Как отмечается, это связано с изменением структуры продаж. Так, россияне стали чаще отдавать предпочтение более дорогим краткосрочным картам, а не абонементам на длительный срок. Кроме того, влияние на цены оказывает увеличение расходов на операционную деятельность клубов.

Также некоторые фитнес-центры вынуждены поднимать цены из-за последствий прошлогоднего локдауна. Поскольку клубы временно прекращали деятельность, они брали кредиты, которые выплачивают в этом году. К этому добавились дополнительные расходы на рекламу для привлечения клиентов после кризиса и инфляция.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что российские фитнес-клубы подписали декларацию об ответственном отношении к посетителям. В соответствии с документом, они будут брать на себя расходы по дообслуживанию клиентов разорившихся участников рынка.